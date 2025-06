Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubu yeni müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fabritsio Romano sosial media hesabında açıqlama verib. O bildirib ki, tərəflər 1+1 formatında müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəliblər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Əl-Nəsr” klubunun Kriştiano Ronaldoya illik 200 milyon avro təklif etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Həmçinin, “Əl-Nəsr”in Ronaldoya klubun səhmlərindən verəcəyi irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.