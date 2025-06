Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxışını davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə, futbolçu ilə 2027-ci ilə qədər yeni müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Kristiano Ronaldo 2023-cü ildən "Əl-Nəsr"də çıxış edir.

