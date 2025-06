Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın Yekaterinburq vilayətində baş verənlərə görə Rusiya ilə dövlət və özəl müəssisələrin xətti ilə Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulan mədəniyyət tədbirləri, o cümlədən, konsertlər, festivallar, tamaşalar, sərgilər və s. ləğv edilib.

Metbuat.az İticket.az-a istinadən həmin xəbərləri təqdim edir:

