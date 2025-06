Tramp gender terapiyasına görə maliyyəni dayandırır

ABŞ administrasiyası gender terapiyası təqdim edən xəstəxanaların maliyyəsini kəsə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Wall Street Journal” məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hazırda ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası azyaşlılara gender terapiyası göstərən xəstəxanaların federal maliyyələşməsini dayandırmağı nəzərdən keçirir. Nəşrin məlumatına görə, administrasiya doqquz uşaq xəstəxanasına sorğu göndərərək cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatları, hormonal terapiya və yetkinlik blokatorları ilə bağlı məlumat tələb edib. Rəsmilər bildirir ki, bu tələblərə əməl olunmazsa, xəstəxanalar “Medicaid” proqramından çıxarıla bilər.

Proqramın rəhbəri Mehmet Oz bildirib ki, Tramp administrasiyası uşaqları “həyatı dəyişdirən eksperimental prosedurlardan” qorumaq niyyətindədir.

Artıq Los-Anceles Uşaq Xəstəxanası gender terapiyası proqramını dayandırdığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, xəstəxananın illik gəlirinin 65%-dən çoxu federal mənbələrdən formalaşır.

