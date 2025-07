Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

ABŞ Prezidenti Donald Trampın bir neçə ticarət razılaşmasında irəliləyiş əldə olunduğunu bildirməsi və bir sıra ölkələr üçün tarif güzəştlərini uzatdığını açıqlaması nəticəsində qızılın qiyməti ucuzlaşıb. Bu, təhlükəsiz liman sayılan metala tələbata mənfi təsir edib.

Metbuat.az birja məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə fyuçerslərinin dəyəri 0.90% azalaraq 3,316.50 ABŞ dollarına bərabər olub.

COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə fyuçerslərinin qiyməti isə 1.18% azalaraq 36.69 ABŞ dolları təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.