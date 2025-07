"Fənərbaxça" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Seneqalın "Essamaye" klubundan Abdu Aziz Fall heyətə cəlb olunub.

18 yaşlı seneqallı dayaq yarımmüdafiəçisi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.

