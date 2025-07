Azərbaycan Premyer Liqası klubları "Qəbələ" ilə "Şamaxı" yoxlama matçı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar Qəbələ şəhər stadionunda üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək.

