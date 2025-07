Bakının Yasamal rayonu ərazisində, Xocahəsən gölü yaxınlığında yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, baş verən yanğın söndürülüb.

