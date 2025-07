Sabah Birinci Qarabağ müharibəsinin daha bir itkin şəhidi dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.

Məlumata görə, Kərimov Məzahir Xalıq oğlu Xaçmaz rayonu, Usta Cəlilli kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Dəfn mərasimi iyulun 18-də, saat 13:00-da keçirilcək.

