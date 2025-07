Ənənəvi ixtisaslara maraq dəyişmir: I və III qruplar yenə öndədir

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, hər zaman olduğu kimi bu il də abituriyentlər ən çox I və III ixtisas qruplarına maraq göstəriblər.

“IV ixtisas qrupuna maraq nisbətən azdır, lakin bu qrup üzrə daha savadlı abituriyentlər müraciət edir”, – deyə Məleykə Abbaszadə əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə

