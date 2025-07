“Peşəkar mühasib” imtahanının elektron sınaq versiyası ictimaiyyətə təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, artıq birinci və ikinci mərhələnin sınaq imtahanları keçirilib və sentyabrdan etibarən bu imtahanlar tam şəkildə elektron formatda keçiriləcək:

"İmtahan iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ artıq sınaqdan keçirilib və nəticələri müzakirə olunub. Növbəti mərhələdə 1500-2000 arasında namizədin iştirakı gözlənilir".

Sevinc İbrahimzadə

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.