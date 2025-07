Bəzi imtahanların rəqəmsal formatda kecirilməsi nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan dili üzrə imtahan, magistratura imtahanları və digər vacib testlər texnoloji imkanlar hazır olduqdan sonra həyata keçiriləcək.

"Bunun üçün texnoloji dizayn və normativ hüquqi sənədlərin uyğunlaşdırılması tələb olunur".

Sevinc İbrahimzadə

