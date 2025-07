Magistraturaya qəbulda esse məcburi ola bilər

Gələcəkdə magistraturaya qəbulda “esse” yazısı məcburi ola bilər

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tələbə qəbulu imtahanlarının nəticələrinin elmi-statistik təhlili ilə bağlı keçirilən müzakirələr zamanı bildirilib.

Müzakirə zamanı qeyd olunub ki, gələcəkdə magistraturaya qəbul imtahanında esse yazısına minimal bal tələbi qoyulması mümkündür.

Qeyd edilib ki, əgər bu dəyişiklik qəbul olunarsa, Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) bu barədə abituriyentlərə və ictimaiyyətə iki il öncədən məlumat verəcək.

Sevinc İbrahimzadə

