Bu il Azərbaycanda yanan maşınların sayı açıqlandı

"2023-cü ildə 400, 2024-cü ildə 339 nəqliyyat vasitəsində yanğın baş verib. Bu il iyulun 15-dək isə 240 belə hal qeydə alınıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun rəisi Əlibala Əlizadə deyib.

O bildirib ki, 2023-cü ildə yol-nəqliyyat hadisələri zamanı baş verən yanğınlarda 10 nəfər həyatını itirib.

"2024-cü ildə isə bu göstərici 1-ə enib. Müvafiq rəqəmlər hər il azalır. Bunun əsas səbəbi maarifləndirmə ilə bağlıdır".

