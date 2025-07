Bu gün paytaxtın Yasamal rayonunda güllələnmə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Məhəmməd Xiyabani küçəsi qeydə alınıb.

38 yaşlı Vasif Kərimov 39 yaşlı həyat yoldaşı Fərqanə Kərimovanı güllələyib.

Keçirilən əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən V.Kərimov saxlanılıb

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

