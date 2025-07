Qazaxda gölə yıxılan kişi boğularaq ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Qazax rayon sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Əli Rəhimov nəvələri ilə gəzərkən ayağı anidən sürüşüb və İncəçayından gələn su dəryaçasına düşüb.

Nəticədə kişi orada boğularaq ölüb.

Meyit sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

