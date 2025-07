"Əl-Nəsr" klubunun hücumçusu Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanında 2024/25 mövsümünün ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğu azarkeşlər arasında aparılıb. Ronaldo azarkeşlər tərəfindən mövsümün ən yaxşı futbolçusu adına layiq görülüb.

Ronaldo mövsüm ərzində Səudiyyə Ərəbistanında 15 dəfə matçın ən yaxşı oyunçusu seçilib. O, Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında 30 oyunda 25 qolla bombardir olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.