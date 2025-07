Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC nəzdində fəaliyyət göstərən Teleradio Akademiyasında rektor vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Almaz Mahmud (Nəsibova) təyin edilib.

Almaz Mahmud Teleradio Akademiyasında prorektor vəzifəsində çalışırdı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru olan Almaz Mahmud 20-dən çox məqalə və kitabın müəllifidir.

