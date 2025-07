Müəllimlərə təhsil kartı veriləcək

“TəhsilPlus” kartı tələbələrlə yanaşı təhsilverənlərə də münasibətdə tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli Təhsilin İnkişafı Fondu, Kapital Bank və "Mastercard" şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “TəhsilPlus” kartının təqdimat mərasimində çıxış edərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, kartlarda keşbeklərdən gələn gəlir müəllimlərin rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcək.

Bu layihə müəllimlərin professional nüfuzunun artırılmasına yönəlib və təhsilin inkişafına töhfə verəcək.

