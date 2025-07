İyulun 22-də Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov gürcü həmkarı ilə görüş keçirəcək.

Görüşdə ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunacaq.

