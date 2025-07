Tanınmış iş adamının nikahı ləğv edildi

Məşhur iş adamı İnan Kıraçın nikahı məhkəmə qərarı ilə ləğv edilib

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış türk biznesmeni İnan Kıraçın Əminə Alangiya ilə nikahı məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılıb.

Bu qərarın verilməsinə səbəb Kıraçın qızı İpək Kıraçın atası ilə bağlı qaldırdığı iddia olub. O, 88 yaşlı atasının fəaliyyət qabiliyyətini itirdiyini əsas gətirərək nikahın hüquqi qüvvəsinin olmamasını tələb edib. Məhkəmə isə tibbi ekspertizanın nəticələrinə əsaslanaraq nikahın ləğv olunmasına qərar verib.

