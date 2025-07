Gədəbəydə piyadanı maşın vurub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Saratovka kəndində qeydə alınıb. Avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 2010-cu il təvəllüdlü Ə.Süleymanovu vurub. Piyada xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.