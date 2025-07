İran "Avropa üçlüyü" ölkələri (Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa) ilə nüvə proqramı ətrafında yaranmış gərginliyi azaltmaq məqsədilə danışıqlara razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tasnim məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, danışıqların tarixi barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur.

