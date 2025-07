Nanəli su niyə faydalıdır?

Nanəli suyun faydaları çoxdur və həm sağlamlıq, həm də rahatlama baxımından təsirlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nanə mədə turşusunu tarazlayır, şişkinliyi və qaz problemlərini azaldır. Həzmə yardımçı olaraq qəbul edilir. Həmçinin nanə təbii antibakterial xüsusiyyətə malikdir və ağızda xoşagəlməz qoxuların qarşısını alır.

Nanənin tərkibindəki antioksidantlar orqanizmdəki iltihabı azalda bilər. Nanənin sakitləşdirici təsiri sayəsində stress və yorğunluğa bağlı baş ağrılarında faydalı ola bilər.

Bundan başqa, dəri problemləri, sızanaqlar və qızartılarla mübarizədə nanəli su dəstəkləyici rol oynaya bilər. Nanəli su orqanizmdə toksinlərin atılmasını sürətləndirərək, bədəni təmizləyir.

