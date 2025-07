Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa öz sosial şəbəkəsində onun Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışını paylaşdığına görə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev “X” hesabında bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.