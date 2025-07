Bu halda diplom tanınmaya bilər

“Diplomu tanınmayan universitet seçmək tələbə üçün həm maddi, həm də mənəvi itkilərə səbəb olur”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında təhsil eksperti Mədinə Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda diplomların tanınması məsələsi xaricdə təhsil alan tələbələr arasında ən çox rast gəlinən problemlərdən biridir:

“Bir çox tələbə diplomunu nə ölkəmizdə, nə də beynəlxalq səviyyədə rəsmi şəkildə təsdiq etdirə bilmir. Tələbələr xaricdə təhsil üçün universitet seçərkən, həmin ali təhsil müəssisəsinin Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınıb-tanınmadığını və beynəlxalq akkreditasiya sertifikatlarına malik olub-olmadığını mütləq nəzərə almalıdırlar. Bu, gələcəkdə diplomun həm hüquqi, həm də peşəkar səviyyədə keçərli olması üçün əsas şərtlərdəndir. Əks halda, tələbə həm vaxt, həm maliyyə, həm də mənəvi baxımdan ciddi itkilərlə üzləşə bilər. Bu səbəbdən tələbələr seçim mərhələsində mütləq etibarlı mənbələrlə, mütəxəssislərlə və rəsmi qurumlarla əməkdaşlıq etməli, düzgün istiqamətləndirmə əsasında qərar verməlidirlər”.

Mədinə Hacızadə qeyd edib ki, əvvəlki illərdə tələbələr daha çox iqtisadiyyat və biznes sahələrini seçsələr də, son dövrlərdə tibb və mühəndislik istiqamətlərinə maraq xeyli artıb:

“Tibb sahəsi təbii ki, ən məsuliyyətli və praktiki hazırlıq tələb edən sahələrdəndir. Tələbələr bu sahədə biliklərini real kliniki şəraitdə tətbiq etmək imkanı axtarırlar, çünki tibb yalnız nəzəriyyə ilə kifayətlənmir, həm də güclü praktiki bacarıqlar tələb edir. Digər tərəfdən, kompüter mühəndisliyi bu gün həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq əmək bazarında ən çox tələbat olan və gəlirli sahələrdən biridir. Kompüter mühəndisliyi üzrə bakalavr təhsili dörd il, magistratura və doktorantura isə əlavə iki-üç il davam edir. Bu sahədə peşəkar səviyyəyə yüksələn məzunlar üçün geniş iş imkanları mövcuddur. Beynəlxalq şirkətlər, dövlət qurumları və özəl sektor bu kadrları daim axtarır”.

Tələbələrin tez-tez düşündürən “Gələcəkdə iş tapmaqda çətinlik çəkməmək üçün hansı ixtisası seçməliyəm?” sualına da cavab verən Mədinə Hacızadə vurğulayıb ki, bu qərar bazarın tələbatı, şəxsi maraq və fərdi bacarıqlar nəzərə alınaraq verilməlidir:

“Bəzi sahələr – məsələn, tibb, beynəlxalq münasibətlər, hüquq – illərdir ki, ön plandadır və yaxın gələcəkdə bu sahələrə tələbatın azalması gözlənilmir. Digər sahələrdə isə dəyişiklikləri, texnoloji yenilikləri və qlobal tendensiyaları daima izləmək vacibdir”, – deyə ekspert əlavə edib.

