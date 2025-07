Qəzəbli bürclər - Onlarla zarafat etməyin

Bəzi insanlar hissləri üzərində böyük bir nəzarətə sahib olsalar da, digərləri duyğularını tənzimləməkdə çətinlik çəkirlər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar asanlıqla əsəbiləşə və hətta davranışlarına nəzarəti itirə bilərlər.

Amansız qəzəb tez-tez problemlərə gətirib çıxarır, mövcud problemləri daha da pisləşdirir və yanlış qərarlara səbəb olur.

Qəzəb problemi olan və hər an sakitliyini itirə bilən bürcləri təqdim edirik.

Buğa

Bürc çarxının ən inadkar və isti xasiyyətli insanlar olduğu bilinir.

Buğa bürcündə bir şey onları narahat edən kimi davranışlarına nəzarəti itirə bilər.

Qarşısındakının əziyyət çəkməsi üçün heç vaxt sərt danışmaqdan çəkinməzlər.

Hətta pis əhval-ruhiyyə onları qəzəbləndirə, qəzəbini artıra bilər.

Bu bürcün insanları heç vaxt səhvlərini etiraf etmir və qəzəblə axmaq qərarlar verir, bundan sonra tövbə edirlər.

Əqrəb

Əqrəblər ehtiraslı təbiətləri ilə tanınırlar. Onlar qəzəblənməyə başladıqdan sonra bu, onların davranışlarına təsir etməklə yanaşı, həm də pis qərarlar qəbul etmələrinə səbəb olur.

Əqrəblərin qəzəbinin həddi-hüdudu yoxdur, bu anda heç kimi dinləmirlər. İdarəolunmaz hisslər onların hərtərəfli qəzəbinin nəticəsidir.

Şir

Şirlər yetkin və nikbin olsalar da, özlərinə güvənirlər və vəziyyətləri idarə etməyi xoşlayırlar.

Onlarla razılaşmayan birini kəşf etdikdən sonra, şiddətli qəzəb onların münasibətlərə mənfi təsir edəcək, incidəcək sözlər deməsinə səbəb olacaq.

Qız bürcü

Qız bürcü altında doğulanlar yüksək standartları, mükəmməlliyi və vasvasılığı ilə tanınırlar.

Onlar adətən yüksək gözləntiləri yerinə yetirilmədikdə alovlanırlar.

Qəzəbləri o qədər böyükdür ki, nəzərə çarpır.

Onu əsəbiləşdirən birinə pis sözlər söyləmək, bu bürcdən olan insanın soyumasının və qəzəbini soyutmasının yeganə yoludur.

