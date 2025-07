Magistr yerləri niyə boş qalıb?

Bu il magistraturaya qəbul üçün ümumilikdə 16 min 794 plan yeri ayrılıb. Lakin nəticələr göstərir ki, onlardan 3300-dən çoxu boş qalıb. Maraqlıdır, niyə bu qədər magistr plan yeri boş qalıb?

Təhsil eksperti Elmin Nuri Metbuat.az-a açıqlamasında bunun səbəbini müxtəlif aspektlərdən dəyərləndirib:

“Birincisi, sosial şəbəkələrdə, media resurslarında bir neçə təhsil ekspertinin də dediyi kimi yerli ali təhsil müəssisələri normadan artıq magistr planının normadan artıq təqdim ediblər. Açığı, bu fikirlə şəxsən razı deyiləm. Çünki istər bakalavriatura, istərsə də magistratura səviyyələri üzrə plan yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və təqdimi təkcə universitetlərin özündən asılı olan məsələ deyil. Amma hər bir halda bir çox ixtisaslarda maraq azlığı və tələbə müraciəti az olub. İkinci səbəb kimi magistraturada təhsil haqlarının çox yüksək olması göstərilir.Bu səbəbdən də hətta uyğun balı yığsalar da, seçim etməyən, eləcə də qəbul olsalar da, təhsildən imtina edənlərin sayı çoxala bilir. Çünki magistraturaya qəbul bakalavriaturaya qəbuldan xeyli fərqlidir. Burada fərdin üzərində o qədər də ciddi olmayan, ağırlığı ilə fərqlənməyən öhdəliklər olur. Bu səbəbdən də daxil olmaq istədikləri ixtisasın illik təhsil haqqılarının çoxluğunu görüb, ondan könüllü imtina edənlərin da sayı az deyil”.

E.Nuri digər bir səbəb kimi bəzi universitetlərdə magistraturada oxuyan tələbələrin dərs saatları ilə bağlı verdikləri qərarları qeyd edib:

“Bilirik ki, bu təhsil səviyyəsi üzrə oxuyanların böyük əksəriyyəti haradasa işləyən, məşğul şəxslərdir. Magistratura səviyyəsi üzrə dərs saatlarının günorta saatlarına salınması isə onların bütün planlarını poza bilir. Məsələn, təhsil keyfiyyətinə görə fərqlənməyən bir neçə universitet var ki, magistrların dərs vaxtını məhz axşam saatlarına, işdən sonrakı saata saldığı üçün tələbə sayını xeyli artıra bilib. Bu səbəbdən də digər universitetlər analoji addımı atmalıdırlar. Dərslərin başlama saatını absurd şəkildə günortaya salmaqla işləyən magistrları ciddi seçim qarşısında qoymuş olurlar və bu seçim məhz universitetlərin ziyanına işləyir”.

Ekspertin sözlərinə görə, bir səbəb də yerli AHM-lərdə magistratura təhsilinin keyfiyyəti ilə bağlı şübhələr və reallıqlar da əsas səbəblərdən biri hesab edilə bilər:

“Bir neçə universiteti çıxmaq şərtilə digərlərində magistratura səviyyəsi eyni ixtisasın ixtisasın bakalavr diplomunu əldə edənlərə əlavə nəsə qazandırmır. Builki boş qalan plan yerləri ötənilki ilə müqayisədə iki dəfə çoxdur. Əsasən, hansı ixtisaslarda plan yerlərinin dolmadığı haqqında ətraflı bilgi yoxdur. Bu barədə DİM magistraturanın boş qalan plan yerləri üçün əlavə müsabiqə təşkil edəndə, “Magistr” jurnalının xüsusi sayında ətraflı bilgi əldə edə biləcəyik”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

