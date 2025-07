Azərbaycanda tələbələrə bu qədər təqaüd verilir

Azərbaycanda ali təhsil və doktorantura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə aylıq dövlət təqaüdləri ödənilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təqaüd məbləğləri təhsil pilləsi və tələbənin akademik göstəricilərindən asılı olaraq fərqləndirilir:

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

- Akademik göstəriciləri 91–100 bal olan tələbələrə 175 manat;

- 71–100 bal arası nəticə göstərənlərə 145 manat;

- 51–100 bal arası göstəricilərə sahib olanlara isə 100 manat məbləğində aylıq təqaüd verilir.

Magistratura səviyyəsi üzrə:

- Akademik göstəriciləri 91–100 bal olan tələbələr 195 manat;

- 71–100 bal arası olanlar 160 manat;

- 51–100 bal arası nəticə göstərənlər isə 110 manat təqaüd alır.

Doktorantura pilləsi üzrə təqaüdlər:

- Elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantlara 400 manat;

- Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantlara isə 240 manat aylıq təqaüd ödənilir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

