Təhsil haqqının artırılması ilə bağlı hər hansı məsələ hazırda gündəmdə deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə müsahibəsində elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli deyib.

Onun sözlərinə görə, təhsil haqqı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı əsasında təsdiqlənir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.