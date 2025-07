Ali təhsil müəssisələrində ixtisasların təsnifatı təsdiq olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli deyib.

Müşavir bildirib ki, bakalavr pilləsində də yeni bir neçə ixtisas var:

“Magistr ixtisaslarımız tamamilə yenilənib və əmək bazarının tələbinə uyğun yeni ixtisaslar yaradılacaq”.

