Bakıda 105 yaşlı universitetin adı dəyişdirilir

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) rektoru, dosent Rüfət Əzizov AzEdu.Az Təhsil Portalına geniş müsahibə verib.

O, bu ilin fevral ayında ADNSU-nun rektoru təyin edilib. 45 yaşlı rektor daha əvvəl 2021-2023-cü illərdə Təhsil İnstitutuna, 2023-2025-ci illərdə isə Sumqayıt Dövlət Universitetinə rəhbərlik edib.

Rüfət Əzizov müsahibədə ADNSU-da təhsilin keyfiyyəti, rəqəmsal transformasiya, beynəlxalq reytinqlər və gələcək hədəflərdən danışıb.

Metbuat.az müsahibədən bir hissəni təqdim edir:

– Universitetin adı 105 ildə bir neçə dəfə dəyişib. Kimisi AZİ deyir, kimisi ADNA, kimisi ADNSU. Siz necə düşünürsünüz, ADNSU adı ilə bağlı rebrendinqə ehtiyac varmı?

– Doğrudur, ölkədə bəzi universitetlər artıq daha yığcam, yadda qalan və kommunikasiya baxımından daha əlverişli adlarla tanınmağa başlayıb. ADNSU-nun adındakı mürəkkəblik isə ictimaiyyətlə ünsiyyətdə və beynəlxalq tanınmada müəyyən çətinliklər yaradır.

Universitetimizin tarixinə nəzər salsaq, ötən əsrdə “Azərbaycan Sənaye İnstitutu” – Azİİ adı ilə regionda və qlobal miqyasda tanındığını görürük. Azİİ brendi nəinki elmi və texniki uğurları, həm də sənaye sahəsinə verdiyi töhfələrlə dərin iz qoyub. Bu baxımdan, universitetin yenidən brendinqi məsələsi gündəmdədir.

Biz bu tarixi irsə sadiq qalaraq, hazırki rəsmi adı saxlanılmaqla, universitetin gələcəkdə “AZİ Universiteti” adı ilə tanınmasını planlaşdırırıq. Məqsədimiz universiteti qlobal miqyasda daha tanınan, kommunikativ baxımdan daha çevik və brend baxımından daha bütöv bir kimliklə təqdim etməkdir. "AZİ Universiteti" adı həm keçmişin mirasını qoruyur, həm də gələcəyin çağırışlarına cavab verən müasir elm və texnologiya mərkəzi obrazı yaradır.

