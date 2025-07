“Qarabağ” bu gün cavab oyununa çıxacaq

Azərbaycanın UEFA Çempionlar Liqasındakı (ÇL) təmsilçisi “Qarabağ” bu gün II təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda İrlandiyanın “Şelburn” kollektivini qəbul edəcək.

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Matçı İtaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Qeyd edək ki, komandalar arasında İrlandiyada baş tutan ilk matçda “Qarabağ” 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Bu cütün qalibi III təsnifat mərhələsində FKSB (Rumıniya) – “Şkendiya” (Şimali Makedoniya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

