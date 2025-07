Bu universitetdə təhsil haqqı artırıldı - MƏBLƏĞ

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində (ADPU) 2025/2026-cı tədris ilindən etibarən təhsil haqqı artırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlamasında universitetin İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin müdiri Taleh Mirzəyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, bakalavriat və magistratura səviyyələrində bütün ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqı 2300 manatdan 2400 manata, MBA proqramlarında isə 2500 manatdan 2700 manata yüksəlib.

Qeyd olunub ki, yeni təhsil haqqı yalnız cari ildən etibarən universitetə qəbul olunacaq tələbələrə şamil ediləcək.

Sevinc İbrahimadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.