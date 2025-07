​“Abituriyent” jurnalının 4 saylı buraxılışı bu tarixdə dərc olunacaq

“Abituriyent” jurnalının 4 saylı buraxılışı avqustun 11-dək nəşr olunacaq.

Bunu Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə bildirib.

O qeyd edib ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi bütün ixtisas qrupları üzrə avqustun 11-dən 19-dək olan müddətdə aparılacaq.

“Müsabiqə iştirakçılarının nəzərinə çatdırırıq ki, “Abituriyent” jurnalının növbəti buraxılışı, həmçinin “İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli” kitabçaları seçim başlanana qədər nəşr olunacaq”, - deyə X.Xanlarzadə qeyd edib.

