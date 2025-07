“Unibank”dan 0 % komissiyalı kredit fürsəti - Cəmi 2 gün!

Əgər kredit götürməyi düşünürdünüzsə, bu həftəsonu planınızı reallaşdırmaq üçün əla zamandır!

Avqustun 1-i və 2-də “Unibank”da nağd kreditlər 0% komissiya ilə təqdim olunur.

Cəmi 2 gün davam edəcək kampaniya çərçivəsində 50 000 AZN-dək kreditlər illik cəmi 9.5 %-dən başlayaraq, zamin tələbi olmadan və komissiyasız rəsmiləşdirilir.

Üstəlik, bu fürsətdən istifadə edərək digər banklardakı kreditlərinizi 0% komissiya ilə “Unibank”a gətirə, ödənişlərinizi ayda bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə bilərsiniz.

Bankda nağd kreditlərin müddəti 60 ayadəkdir.

Aksiya çərçivəsində “Unibank”dan nağd kredit götürmək bu üstünlükləri verir:

- 0 % komissiya;

- illik 9.5 %-dən başlayan kredit əldə etmək;

- 50 000 AZN-dək məbləğ;

- zamin tələbi yoxdur;

- 60 ayadək ödəniş müddəti;

- tez və rahat rəsmiləşdirmə imkanı;

- müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək üçün aşağıdakı imkanlar da mövcuddur:

- 055 457 81 17 vatsap nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- Bankın saytından (https://unbk.az/nagdkredit) onlayn sifariş etməklə.

"Unibank" - Sənin Bankın!

