Rusiya qoşunları Donetsk vilayətindəki Krasnoarmeysk (Pokrovsk ) və yaxınlıqdakı Dimitrov (Mirnoqrad) yaşayış məntəqələrində Ukrayna ordusunun sursat və digər təminat yollarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Donetsk Xalq Respublikası rəhbəri Denis Puşilin “Rossiya-24” televiziya kanalına verdiyi açıqlamada bildirib. O qeyd edib ki, Krasnoarmeyskdə düşmənin sursat çatdırmaq və qoşun rotasiyası imkanları azaldılıb, lakin şəhər hələ tam mühasirəyə alınmayıb.

Dimitrovdakı vəziyyətlə bağlı isə Puşilin deyib ki, Rusiya qoşunlarının Novoekonomiçeskoye yaşayış məntəqəsini azad etməsindən sonra Ukrayna ordusunun əsas təminat yolları kəsilib. Hazırda Ukrayna qüvvələrinin geri çəkilməkdə çətinlik yaşayır.

