Qarabağ Universitetində bu bölmələr üzrə qəbul olmayacaq

Qarabağ Universiteti 2025-2026-cı tədris ili üçün ingilis və rus bölmələri üzrə tələbə qəbulunun həyata keçirilməyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetin rəsmi sosial media hesablarında məlumat verilib.

Bildirilib ki, son günlər ən çox ünvanlanan suallardan biri də Qarabağ Universitetində ingilis və rus bölməsi üzrə plan yerləri ilə bağlı olub. Bu suallara cavab olaraq qeyd olunub ki, qarşıdakı tədris ilində həmin dillərdə tədris bölmələri üzrə qəbul planlaşdırılmır.

