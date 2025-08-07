"Şagirdlərin yerdəyişmə prosesində heç bir prioritet tətbiq olunmur" - Aidə Əsgərli

"Şagirdlərin yerdəyişmə prosesində heç bir prioritet tətbiq olunmur" -
15:42 7 Avqust 2025
75 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

"Kənddə qeydiyyatda olan uşaqları şəhər məktəbinə yerləşdirmək mümkündür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu MÜTDA-nın Ümumi təhsilin təşkil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Aidə Əsgərli deyib.

O bildirib ki, kənd qeydiyyatında olan uşaqları şəhər məktəbinə yerləşdirmək mümkündür.

“İlkin mərhələdə prioritet tətbiq edilən məktəblərdə yalnız qeydiyyat ünvanı məktəbin yerləşdiyi əraziyə uyğun olan uşaqlar qəbul olunurdu. Yəni valideynin və ya qanuni nümayəndənin qeydiyyatı həmin məktəbin ərazisi ilə üst-üstə düşməli idi. Şagirdlərin yerdəyişmə prosesində heç bir prioritet tətbiq olunmur. İndiki halda sərbəst formada həyata keçirilir” , - o vurğulayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

MİQ-in vakansiya seçimi bu tarixdə başlayacaq -

MİQ-in vakansiya seçimi bu tarixdə başlayacaq -AÇIQLAMA

07 Avqust 2025 14:55
Xaricdə təhsil alan 107 nəfərin diplomu tanınmadı

Xaricdə təhsil alan 107 nəfərin diplomu tanınmadı

06 Avqust 2025 16:53
Akkreditasiya sənədinin təqdim edilmə müddəti artırıldı

Akkreditasiya sənədinin təqdim edilmə müddəti artırıldı

06 Avqust 2025 14:32
Xarici ölkədən gələn şagirdlərin yerdəyişmə qaydası açıqlandı

Xarici ölkədən gələn şagirdlərin yerdəyişmə qaydası açıqlandı

06 Avqust 2025 13:43
Qarabağ Universitetində bu bölmələr üzrə qəbul olmayacaq

Qarabağ Universitetində bu bölmələr üzrə qəbul olmayacaq

06 Avqust 2025 13:03
MİQ üzrə vakansiya seçiminə start verildi

MİQ üzrə vakansiya seçiminə start verildi

06 Avqust 2025 11:24
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan Prezidenti ABŞ-a işgüzar səfərə getdi

07 Avqust 2025 15:47

"Şagirdlərin yerdəyişmə prosesində heç bir prioritet tətbiq olunmur" -

07 Avqust 2025 15:42

"Sabah" səfərdən qalib qayıda biləcək?

07 Avqust 2025 15:01

MİQ-in vakansiya seçimi bu tarixdə başlayacaq -

07 Avqust 2025 14:55

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

07 Avqust 2025 14:27

Hakan Fidan Suriyaya getdi

07 Avqust 2025 14:16

Rusiya və Türkiyə XİN başçısı telefon danışığı apardı

07 Avqust 2025 13:54

Rusiyada təyyarə təcili eniş etdi

07 Avqust 2025 13:46

Avqustun 8-də havanın temperaturu dəyişəcək

07 Avqust 2025 13:25

Sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərən şəxslərə və əhaliyə çağırış

07 Avqust 2025 13:21