Meteohəssas insanların nəzərinə

Yer kürəsində son iki ayın ən güclü maqnit qasırğası bu gündən etibarən başlayacaq. Maqnit qasırğalarının bəzən insanların sağlamlığına təsir etdiyi, müxtəlif narahatlıqlar yaratdığı bildirilir.
Tibb üzrə ekspert Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlamasında qeyd edib ki, bu proseslərin insan orqanizminə ciddi zərər vurması barədə elmi cəhətdən təsdiqlənmiş nəticə yoxdur. Onun sözlərinə görə, Günəşdə baş verən partlayışlar nəticəsində yaranan aktiv protonlar kosmik küləklərlə Yerə çataraq bəzi texnoloji sistemlərdə nasazlıqlar yarada bilər:
“Naviqasiya cihazları, həssas elektronika və kosmik aparatların sıradan çıxması halları müşahidə olunsa da, canlı orqanizmlərə təsirinə dair dünyada yekdil fikir mövcud deyil. Meteohəssas insanların bu hadisəni əvvəlcədən hiss etdikləri, qan təzyiqinin artması, baş ağrısı və halsızlıq yaşadıqları barədə iddialar var, lakin bunlar da tam təsdiqini tapmayıb”.
A.Qeybulla əlavə edib ki, qasırğa müddətində xüsusilə həssas şəxslər ehtiyatlı davranmalı, açıq havada az vaxt keçirməli və daha çox istirahət etməlidirlər. Bu tip hadisələr adətən bir neçə saatdan bir neçə günə qədər davam edir və uzunmüddətli təsir göstərmir.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az