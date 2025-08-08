Meteohəssas insanların nəzərinə

Meteohəssas insanların nəzərinə
15:07 8 Avqust 2025
83 Sağlamlıq
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Yer kürəsində son iki ayın ən güclü maqnit qasırğası bu gündən etibarən başlayacaq. Maqnit qasırğalarının bəzən insanların sağlamlığına təsir etdiyi, müxtəlif narahatlıqlar yaratdığı bildirilir.

Tibb üzrə ekspert Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlamasında qeyd edib ki, bu proseslərin insan orqanizminə ciddi zərər vurması barədə elmi cəhətdən təsdiqlənmiş nəticə yoxdur. Onun sözlərinə görə, Günəşdə baş verən partlayışlar nəticəsində yaranan aktiv protonlar kosmik küləklərlə Yerə çataraq bəzi texnoloji sistemlərdə nasazlıqlar yarada bilər:

“Naviqasiya cihazları, həssas elektronika və kosmik aparatların sıradan çıxması halları müşahidə olunsa da, canlı orqanizmlərə təsirinə dair dünyada yekdil fikir mövcud deyil. Meteohəssas insanların bu hadisəni əvvəlcədən hiss etdikləri, qan təzyiqinin artması, baş ağrısı və halsızlıq yaşadıqları barədə iddialar var, lakin bunlar da tam təsdiqini tapmayıb”.

A.Qeybulla əlavə edib ki, qasırğa müddətində xüsusilə həssas şəxslər ehtiyatlı davranmalı, açıq havada az vaxt keçirməli və daha çox istirahət etməlidirlər. Bu tip hadisələr adətən bir neçə saatdan bir neçə günə qədər davam edir və uzunmüddətli təsir göstərmir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Maqnit qasırğası Adil Qeybulla
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tünd çayın bu zərərləri var imiş

Tünd çayın bu zərərləri var imiş

08 Avqust 2025 15:15
Bu oyuncaqlar uşaqlar üçün təhlükəlidir

Bu oyuncaqlar uşaqlar üçün təhlükəlidir

07 Avqust 2025 16:24
Orqanizmdə möcüzələr yarada bilən giləmeyvə -

Orqanizmdə möcüzələr yarada bilən giləmeyvə - Tez-tez yeyin

07 Avqust 2025 03:19
İsti hava beyin qanamasına səbəb ola bilər?

İsti hava beyin qanamasına səbəb ola bilər?

06 Avqust 2025 16:37
Enerji içkiləri qan damarlarını zədələyir -

Enerji içkiləri qan damarlarını zədələyir - Kardioloq

06 Avqust 2025 16:29
Bu üsulla arıqlamaq təhlükəlidir -

Bu üsulla arıqlamaq təhlükəlidir - Dietoloq

06 Avqust 2025 15:26
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tünd çayın bu zərərləri var imiş

08 Avqust 2025 15:15

Bitki yağının qiyməti ən yüksək həddə çatdı

08 Avqust 2025 15:10

AZAL rəhbərliyi Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət etdi

08 Avqust 2025 15:03

Allah izn versəydi, anamı cənnətdə qarşılayardım... -

08 Avqust 2025 14:48

Putin bu məsələləri müzakirə edir

08 Avqust 2025 14:34

Avqustun sonunda varlanacaq 4 bürc -

08 Avqust 2025 14:25

Metroda dünyaya gələn uşaq və ananın fotosu

08 Avqust 2025 14:20

Tanınmış klinika cərimələndi

08 Avqust 2025 13:55

Putin özbək həmkarı ilə telefon danışığı apardı

08 Avqust 2025 13:36

Sabah çimərliklərdə 29 dərəcə isti olacaq

08 Avqust 2025 13:27