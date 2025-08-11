Bakıda 4063 şagirdin yerdəyişməsi üçün müraciət edildi

Bakıda 4063 şagirdin yerdəyişməsi üçün müraciət edildi
10:36 11 Avqust 2025
105 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 11-nə (saat 10:00) olan məlumata əsasən, şagirdlərin yerdəyişməsi elektron xidməti (sy.edu.az) vasitəsilə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə 4 063 sorğu yerləşdirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a BŞTİ-dən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, 2025-2026-cı tədris ili üzrə ll-lX və Xl siniflər üzrə şagird yerdəyişməsi 5 avqust tarixindən sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçirilir. X siniflər üçün isə 12 avqust saat 11:00-dan yerdəyişmə aktivləşdiriləcək.

