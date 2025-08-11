Məktəbli forması ilə bağlı rəsmi açıqlama

Məktəbli forması ilə bağlı rəsmi açıqlama
13:21 11 Avqust 2025
138 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

"Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2022-ci il tarixli “Dövlət ümumi təhsil müəssisəsi təhsilalanlarının geyim formalarının təsvirləri”nin təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən, ümumi təhsil müəssisələrində 4 növ geyim formasından biri tətbiq olunur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunub.

Bildirilib ki, hər bir ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edib.

"Valideynlər, xüsusilə övladları birinci sinfə başlayanlar məktəbli forması barədə ətraflı məlumatı Agentliyin və yerli bölmələrinin çağrı mərkəzlərindən, eləcə də uşaqlarının təhsil alacağı məktəbdən əldə edə bilərlər" , - qeyd olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bəzi universitetlərin rus bölməsinə qəbul dayandırılıb? -

Bəzi universitetlərin rus bölməsinə qəbul dayandırılıb? - YENİLƏNİB

11 Avqust 2025 12:35
141 nəfərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsindən imtina edildi

141 nəfərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsindən imtina edildi

11 Avqust 2025 12:21
Məleykə Abbaszadə abituriyentlərə müraciət etdi

Məleykə Abbaszadə abituriyentlərə müraciət etdi

11 Avqust 2025 10:37
Bakıda 4063 şagirdin yerdəyişməsi üçün müraciət edildi

Bakıda 4063 şagirdin yerdəyişməsi üçün müraciət edildi

11 Avqust 2025 10:36
Qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanların sayı açıqlandı

Qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanların sayı açıqlandı

11 Avqust 2025 10:22
Bu gündən ixtisas seçiminə başlanılır

Bu gündən ixtisas seçiminə başlanılır

11 Avqust 2025 08:55
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sabah çimərliklərdə 27 dərəcə isti olacaq

11 Avqust 2025 14:21

Transxəzər Fiber-Optik layihəsi informasiya təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək -

11 Avqust 2025 14:16

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

11 Avqust 2025 14:13

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

11 Avqust 2025 14:10

Vladimir Fekete “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi

11 Avqust 2025 13:52

Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar -

11 Avqust 2025 13:45

Tahir İbrahimov vəfat etdi -

11 Avqust 2025 13:30

Məktəbli forması ilə bağlı rəsmi açıqlama

11 Avqust 2025 13:21

Avqustun 12-də havanın temperaturu dəyişəcək

11 Avqust 2025 12:58

Azərbaycanda 7 ayda inflyasiya göstəriciləri açıqlandı

11 Avqust 2025 12:54