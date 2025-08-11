Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? - SORĞU

Xəbər verdiyimiz kimi, artıq ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb. Bütün ixtisas qrupları üzrə seçim 11–19 avqust tarixlərində olacaq.
Bəs 2025–2026-cı tədris ilində universitetlərdə hansı yeni ixtisaslara qəbul aparılacaq?
Metbuat.az mövzu ilə bağlı bir sıra ali təhsil müəssisələrinə sorğu göndərib.
Sorğumuza cavab olaraq Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) mətbuat katibi Kəmalə Namazova bildirib ki, yeni tədris ilindən Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində bakalavriat səviyyəsində “Xüsusi pedaqogika” ixtisasına qəbul aparılacaq. Xüsusi pedaqogika (defektologiya) fiziki və əqli qüsurlu uşaqların və böyüklərin inkişafının psixoloji xüsusiyyətlərini, onların təhsilinin nəzəri əsaslarını, prinsiplərini, metodlarını və təşkilati formalarını öyrənir. Bu ixtisas müxtəlif istiqamətləri əhatə edir:
"Surdopedaqogika" - eşitmə və danışma məhdudiyyətli şəxslərin təlim-tərbiyəsi, "Tiflopedaqogika"– görmə məhdudiyyətli şəxslərin təlim-tərbiyəsi, "Oliqofrenopedaqogika"– əqli geriliyi olan şəxslərin təlim-tərbiyəsi, "Loqopediya"– nitq qüsurlu şəxslərin təlimi və reabilitasiyası.Autizm, daun sindromlu, hiperaktivlik, davranış dayaq hərəkət aparatı pozulmaları ilə bağlı uşaqlarla pedaqoji iş də “Xüsusi pedaqogika” ixtisas sahəsinə daxil olmaqla gələcək mütəxəssisləri praktik iş üzrə hazırlayır. “Xüsusi pedaqogika” ixtisasını uğurla bitirən məzunlar Respublikada sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün olan xüsusi dövlət internat məktəbləri, sağlamlıq mərkəzləri, eləcə də özəl psixologiya və tibb mərkəzlərində fəaliyyət göstərə bilərlər",- deyə Kəmalə Namazova əlavə edib.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin (AzMİU) PR və Media bölməsinin rəhbəri Nicat Abdullayev bildirib ki, bu il yeni ixtisas üzrə qəbul aparılmayacaq. Yalnız əvvəl mövcud olan “Daşınmaz əmlakın idarə olunması” ixtisasının adı müasir tendensiyalara uyğun olaraq dəyişdirilib. Onun sözlərinə görə bundan əlavə, son illərdə “Şəhərsalma”, “Logistika”, dizayn və inşaat mühəndisliyi üzrə ixtisaslara qəbul davam edir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin müdiri Taleh Mirzəyev bildirib ki, 2025–2026-cı tədris ilində yeni ixtisas üzrə qəbul aparılmayacaq. Lakin qəbul planı ötən ilə nisbətən 2655 yerindən 2705 yerə qaldırılıb. Bəzi ixtisasların adları məzmun yenilənməsinə görə dəyişdirilib:
"Korreksiyaedici təlim"- Xüsusi pedaqogika, "İnformatika müəllimliyi"- İnformatika və rəqəmsal bacarıqlar müəllimliyi, "Riyaziyyat və informatika müəllimliyi"- Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi. Bundan başqa, mövcud 25 ixtisas üzrə rus və ingilis bölmələrində qəbul yerləri artırılıb. İngilis dilli ixtisasların sayı 4-dən 7-yə çatıb".
Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Cavid Zeynallı bildirib ki, bu il yeni ixtisas üzrə qəbul aparılmayacaq.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq departamentindən Elnur Mədətoğlu bildirib ki, 2025–2026-cı tədris ilində bakalavriat səviyyəsində “Data analitikası” ixtisasına qəbul aparılacaq.
Xəzər Universitetinin İctimai əlaqələr və media şöbəsinin direktoru Əlövsət Əmirbəyli qeyd edib ki, bakalavriat səviyyəsində bu il iki yeni ixtisas üzrə "Biotexnologiyax", "İnformasiya təhlükəsizliyi" üzrə qəbul aparılacaq. Magistratura səviyyəsində isə 4 yeni ixtisas üzrə "Baytarlıq təbabəti", "Dizayn", "Data elmləri", "Turizm işi" qəbul aparılacaq.
Azərbaycan Texniki Universitetindən bildirilib ki, bu il yeni ixtisas üzrə qəbul aparılmayacaq.
ADA Universitetinin Mətbuat katibi Samirə Ağayeva bildirib ki, 2025–2026-cı tədris ilində "İtaliya-Azərbaycan Universiteti" layihəsi çərçivəsində ilk dəfə olaraq Dizayn və Memarlıq fakültəsində "Kommunikasiya dizaynı" və "Şəhərsalma" ixtisaslarına qəbul aparılacaq.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az