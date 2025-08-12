10-cu siniflərin elektron yerdəyişməsi başlayır

10-cu siniflərin elektron yerdəyişməsi başlayır
09:15 12 Avqust 2025
140 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu gün saat 11:00-da 2025-2026-cı tədris ili üzrə 10-cu siniflərin yerdəyişməsinə start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, proses sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək.

Yerdəyişmə prosesi imtahanla həyata keçirilən müəssisələr üzrə imtahanlar 16-17 avqust tarixlərində həyata keçiriləcək. Övladlarının həmin imtahanlarda iştirak etməyini istəyən valideynlər 5 avqust 15:00 tarixindən 13 avqust 18:00 tarixinə qədər sy.edu.az platforması üzərindən qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Qeyd edək ki, 2-9 və 11-ci siniflər üçün yerdəyişmə 5 avqust saat 15:00-dan başlayıb.

Proses 20 avqust 18:00-a qədər davam edəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? - SORĞU

11 Avqust 2025 23:01
Bu qrup üzrə təhsil haqları artdı

Bu qrup üzrə təhsil haqları artdı

11 Avqust 2025 22:05
Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? -

Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? - AÇIQLAMA

11 Avqust 2025 18:09
Lisey və gimnaziyalara imtahanda bəzi şagirdlərin sualları əldə etməsi məsələsi araşdırılır

Lisey və gimnaziyalara imtahanda bəzi şagirdlərin sualları əldə etməsi məsələsi araşdırılır

11 Avqust 2025 15:34
Rezidenturaya ixtisas seçiminin vaxtı məlum oldu

Rezidenturaya ixtisas seçiminin vaxtı məlum oldu

11 Avqust 2025 15:13
Bu imtahanın nəticələri açıqlandı

Bu imtahanın nəticələri açıqlandı

11 Avqust 2025 15:00
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Əksər yerlərdə yağış yağıb -

12 Avqust 2025 10:40

Paşinyan məzuniyyətə getdi, yerinə bu şəxs keçdi

12 Avqust 2025 10:33

3 nəfərə professor elmi adının verilməsindən imtina edildi

12 Avqust 2025 10:26

Aytən Səfərovaya cinayət işi açıldı

12 Avqust 2025 10:19

Əkin sahələrini yandıranlar saxlanıldı

12 Avqust 2025 09:53

Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Şkendiya" ilə cavab oyununa çıxır

12 Avqust 2025 09:42

Səsyazısı yayılan direktor işdən çıxarıldı

12 Avqust 2025 09:29

DİN onlara müraciət etdi

12 Avqust 2025 09:22

10-cu siniflərin elektron yerdəyişməsi başlayır

12 Avqust 2025 09:15

Səs yazısı yayılan bağçanın fəaliyyəti dayandırıldı

12 Avqust 2025 07:15