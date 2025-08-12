10-cu siniflərin elektron yerdəyişməsi başlayır

Bu gün saat 11:00-da 2025-2026-cı tədris ili üzrə 10-cu siniflərin yerdəyişməsinə start verilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, proses sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək.
Yerdəyişmə prosesi imtahanla həyata keçirilən müəssisələr üzrə imtahanlar 16-17 avqust tarixlərində həyata keçiriləcək. Övladlarının həmin imtahanlarda iştirak etməyini istəyən valideynlər 5 avqust 15:00 tarixindən 13 avqust 18:00 tarixinə qədər sy.edu.az platforması üzərindən qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Qeyd edək ki, 2-9 və 11-ci siniflər üçün yerdəyişmə 5 avqust saat 15:00-dan başlayıb.
Proses 20 avqust 18:00-a qədər davam edəcək.