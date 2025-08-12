"WhatsApp" və "Telegram"a məhdudiyyət qoyula bilər?

"WhatsApp" və "Telegram"a məhdudiyyət qoyula bilər?
23:41 12 Avqust 2025
Ülkər Cəlilzadə
Rusiyada “WhatsApp” və "Telegram" messencerinin bloklanması ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə, hazırda məhdudiyyətlər yalnız mobil internet vasitəsilə qoşulma zamanı hiss olunur. Zənglər ya ümumiyyətlə getmir, ya da səs keyfiyyəti kəskin şəkildə pisləşir. “Wi-Fi” üzərindən zənglər hələlik mümkündür, lakin bu, müvəqqəti test mərhələsidir.

"Mediaservis" MMC-nin təssiçisi, jurnalist Elgün Mənsimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əslində hazırda müharibə şəraitində olan bir dövlət üçün istənilən vaxt belə məhdudiyyətlərin tətbiqi normaldır. Yayılan xəbərlərə görə, artıq dünəndən etibarən hər iki sosial şəbəkə üzərindən zənglər bloklanıb:

"İlkin ehtimal budur ki, hökumət bu addımı rəqəmsal təhlükəsizliklə bağlı atıb. Digər tərəfdən isə Rusiyada sanksiyalara görə hazırda lazımi infrastruktur təkmilləşdirmələri apara bilmirlər. Hətta ölkədəki mobil operatorlar bununla bağlı hökumətə məktub da yazıblar. Onlar sanksiyalara görə lazımi infrastruktur yeniləmələrinin mümkün olmadığını bildiriblər. Operatorlar internet trafikinin artdığını qeyd edərək, trafikin azaldılması üçün "WhatsApp" və "Telegram"da zənglərin bloklanmasını istəyiblər. Məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmir. Bununla belə, bəzi Rusiya rəsmiləri bloklamanın telefon fırıldaqçılığı ilə mübarizə üçün zəruri olduğunu iddia ediblər".

O bildirib ki, Azərbaycanda isə oxşar məhdudiyyətlərin tətbiq olunması üçün heç bir məntiqi əsas yoxdur:

"Ümumiyyətlə, bu məsələdə Azərbaycanla Rusiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan müasir, müstəqil dövlətdir və heç bir texnoloji sanksiyalara da məruz qalmayıb. Eləcə də ölkə müharibə vəziyyətində də deyil", - deyə Elgün Mənsimov qeyd edib.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

metbuat.az

