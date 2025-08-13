İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas seçimi mərhələsi başlanır

İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas seçimi mərhələsi başlanır
13:00 13 Avqust 2025
99 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

14 avqust tarixindən Mədəniyyət Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə şagird qəbulunun ixtisas və məktəb seçimi mərhələsinə başlanılır. Seçim mərhələsi avqustun 21-dək davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəbul imtahanında iştirak edərək mümkün 100 baldan 50 və daha yuxarı bal toplamış namizədlər “My Culture” vahid şəxsi kabinet sistemi üzərindən qeydiyyatdan keçdikləri hesab vasitəsilə ixtisas və məktəb seçimi edə bilərlər. Hər bir namizədə 3 ixtisas, hər ixtisas üzrə isə 2 məktəb seçmək imkanı verilir.

Qeyd: xarici ölkə vətəndaşları müvafiq regional mədəniyyət idarəsinə yaxınlaşıb məktəb və ixtisas seçimi edə biləcəklər.

Qəbul prosesi ödənişsiz təhsil üzrə aşağıdakı yaş hədləri çərçivəsində həyata keçirilir:

Musiqi alətləri ixtisasları üzrə:

* fortepiano, simli alətlər (7 illik təhsil): 6–8 yaş

* fortepiano, simli, nəfəs, zərb və xalq çalğı alətləri (5 illik təhsil): 8–12 yaş

Vokal, estrada oxuma, xanəndəlik və xor ixtisasları üzrə:

* vokal, estrada oxuma və xanəndəlik (5 illik təhsil): 7–11 yaş

* xor ixtisası (7 illik təhsil): 7–10 yaş

Təsviri sənət ixtisasları üzrə:

* rəssamlıq və heykəltəraşlıq (4 illik təhsil): 8–12 yaş

Xoreoqrafiya ixtisası üzrə:

* 5 illik təhsil: 6–10 yaş

11 illik təhsil sistemi üzrə (musiqi və incəsənət məktəbinin 5 və 7-ci sinif bazasından qəbul):

* Minimum yaş: 13 yaş

* Əlavə şərt: Namizəd müvafiq ixtisaslar üzrə incəsənət məktəb və mərkəzlərinin cari və ya ötən ilin məzunu olmalıdır.

Ödənişli əsaslarla təhsil üçün isə minimum yaş hədləri saxlanılmaqla, maksimum yaş 29 olaraq müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, qəbul prosesi müsabiqə prinsipi əsasında həyata keçirilir. Namizədlər topladıqları bala uyğun olaraq ixtisaslar üzrə reyting sırası ilə yerləşdirilir və müəyyən olunmuş plan yerləri çərçivəsində qəbul olunurlar. Hər bir ixtisas və məktəb üzrə plan yerə sonuncu qəbul olunan namizədin balı keçid balı hesab edilir.

Məktəb və ixtisas seçiminin nəticələri elan olunduqdan sonra namizəd (18 yaşa çatmayanların valideyni və ya qanuni nümayəndəsi) aşağıdakı sənədlərini sistemə yükləyir və sistem üzərindən təhsil alacağını təsdiqləyir:

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Az saatlı vakant yerlər birləşdirilərək təqdim olunacaq

Az saatlı vakant yerlər birləşdirilərək təqdim olunacaq

12 Avqust 2025 17:01
İxtisas seçimi edən abituriyentlərin nəzərinə

İxtisas seçimi edən abituriyentlərin nəzərinə

12 Avqust 2025 16:01
MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilidi

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilidi

12 Avqust 2025 15:24
Sertifikasiya imtahanı verən müəllimlərin nəzərinə

Sertifikasiya imtahanı verən müəllimlərin nəzərinə

12 Avqust 2025 14:06
125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlandı

125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlandı

12 Avqust 2025 13:57
Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

12 Avqust 2025 12:26
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xüsusi icra məmurunun standart haqqı müəyyənləşəcək

13 Avqust 2025 14:01

Ədliyyə Nazirliyi Xüsusi İcra Məmurlarının Reyestrini aparacaq

13 Avqust 2025 14:00

"Karvan-Yevlax" yeni transferini açıqladı

13 Avqust 2025 13:38

Tarixi Vaşinqton görüşü:

13 Avqust 2025 13:14

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

13 Avqust 2025 13:13

İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas seçimi mərhələsi başlanır

13 Avqust 2025 13:00

Ağdərədə baş verən yanğın söndürüldü

13 Avqust 2025 12:23

Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -

13 Avqust 2025 11:49

Netanyahu İran xalqına müraciət etdi

13 Avqust 2025 11:45

Bu şəhərlər üzrə avqustun pensiyaları ödənildi

13 Avqust 2025 11:30