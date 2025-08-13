Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb olur

Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb olur
23:25 13 Avqust 2025
548 Sağlamlıq
Ülkər Cəlilzadə
Yay aylarında sərinləmək üçün qazlı içkilərə tələbat artır. Lakin bu içkilərin normadan artıq və mütəmadi istifadəsi sağlamlıq üçün ciddi risklər yarada bilər.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən qida eksperti İlkin Şirinov bildirib ki, rəngli və şəkəri yüksək olan qazlı içkilər insanlarda şəkər riskini artıra bilər:

"Bu cür içkilərə əlavə olunan rəngləndirici və digər kimyəvi maddələr bəzən sağlamlığa, xüsusən də hamilə qadınlar, yaşlı insanlar və həssas şəxslər üçün mənfi təsir göstərə bilər. Bu təsirlər arasında şəkər xəstəlikləri, qəbizlik və digər həzm problemləri ola bilər. Mineral qazlı içkilərin bəzən insan orqanizmi üçün ziyanı o qədər böyük deyil. Lakin rəngli və şəkərli qazlı içkilərin mütəmadi istifadəsi sağlamlığa zərər verə və müəyyən asılılığa səbəb ola bilər. Məsələn, bəzi insanlar gündə 2–4 dəfə bu cür içkiləri qəbul etməklə artıq bir vərdiş formalaşdırır. Bu vərdiş uzun müddətdə orqanizm üçün fəsadlar yaradır, hətta bəzi hallarda diabet riskini artırır və mədə problemlərinə gətirib çıxara bilər. Qazlı içkilərin saxlanması da vacibdir. Onlar günəş işığından qorunmalı, sərin və işıqsız yerlərdə, üzərində göstərilən temperatura uyğun saxlanmalıdır. İstifadə olunan kapron qablar isə normativlərə və standartlara uyğun olmalıdır, hər qabda hər növ içki saxlamaq olmaz".

Ekspert əlavə edib ki, qazlı və enerjetik içkilərin normadan artıq, mütəmadi istifadəsi sağlamlıq üçün təhlükəli ola və asılılıq yaradaraq orqanizmin normal funksiyasına təsir edə bilər.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az


