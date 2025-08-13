Abituriyentlər bu ixtisasları seçmir

Son illərdə əmək bazarının tələbləri ilə ali təhsil ixtisasları arasındakı uyğunsuzluq getdikcə daha aydın görünür. Müəyyən sahələr üzrə mütəxəssis hazırlığı davam etsə də, həmin ixtisasların real iş imkanları məhdud olduğundan abituriyentlərin seçim marağı azalır. Bəs gələcəkdə hansı sahələrdə kadr çatışmazlığı gözlənilir?
Təhsil eksperti Elçin Murad Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ali təhsil müəssisələrində, xüsusilə müəllimlik sahəsində kadr çatışmazlığı gələcəkdə yaşana bilər.
Ekspertin sözlərinə görə, müəllimlik sahəsinə maraq göstərən şagirdlərin sayı demək olar ki, azdır və bu da haqlıdır:
“Abituriyent bu gün açıq şəkildə cəmiyyətdə müəllimlərin necə əziyyət çəkdiyini, çətin proseslərdən keçdiyini görür. Ona görə də müəllimlik ixtisasına yönəlmir. Digər tərəfdən, müəllimlərin MİQ imtahanı məsələsi ortaya çıxır, çətinliklə imtahandan keçənlər sonradan vakansiya tapa bilmirlər. Bu isə istər-istəməz həmin abituriyentin mövzudan uzaqlaşmasına, yəni seçmək istədiyi ixtisasdan imtina etməsinə gətirib çıxarır”.
E.Murad kadr çatışmazlığının yaşanacağı digər sahə kimi Regionşünaslıq fakültəsini göstərib:
“Yaxın gələcəkdə bu fakültəyə ümumiyyətlə abituriyent qəbulu dayana bilər. Çünki ölkədə regionşünaslıq ixtisası üzrə işləmək üçün xüsusi iş sahələri ya yoxdur, ya da çox azdır. Ona görə də bu ixtisas istənilən halda sıradan çıxa bilər.
Dördüncü qrupda da vəziyyət oxşardır. Burada bəzi ixtisaslar artıq öz aktuallığını itirir. Məsələn, biologiya və psixologiya. Çünki cəmiyyətin psixoloqa və ümumən psixologiyaya baxışı bir qədər fərqlidir. Bu səbəbdən qəbul sayında fərq yaranır”.
Ekspert qeyd edib ki, bəzi ixtisaslarda azalma müşahidə olunur:
“Abituriyentlərin tərcüməçilik, filologiya, ərəb dili, fars dili ixtisaslarına da marağı azdır. Ona görə də bəzi ixtisaslar ümumiyyətlə sıradan çıxarılmalı, onların yerinə bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olan ixtisaslar əlavə edilməlidir. Beləliklə, gələcəkdə məzunların işlə təminatı daha asan olar. Əks halda, tələbə oxuduğu ixtisas üzrə iş tapa bilmədikdə, sonrakı nəsil də həmin sahəyə şübhə ilə yanaşacaq”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az