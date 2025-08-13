Yeni qərar müəllimlərə necə təsir edəcək?

22:23 13 Avqust 2025
48 Elm və Təhsil
Sevinc İbrahimzadə
Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Ümumi təhsilin təşkili şöbəsinin müdir müavini Nurlan İsmayılbəyli açıqlamasında bildirib ki, MİQ imtahanı üzrə vakansiya seçiminə müraciət edən namizədlərin faktiki yaşayış yerinə uyğun yerləşdirilməsinə üstünlük veriləcək. Bəs bu qərar ucqar kəndlərdəki müəllim çatışmazlığına necə təsir edəcək?

Bu məsələyə Metbuat.az-a açıqlamasında Doktorant və Magistrlər Cəmiyyətinin sədri, fəlsəfə doktoru İlqar Orucov aydınlıq gətirib.

O, müəllim kadrların yaşadıqları əraziyə uyğun yerləşdirilməsini dəstəkləyib:

“Çünki bəzən dərs saatı az olan müəllim yaşadığı yerdən uzaq əraziyə təyin ediləndə, müəyyən müddətdən sonra həmin məktəbi tərk edir. Müşahidə etmişəm ki, bəzi ucqar dağ kəndlərində əsas fənn müəllimləri – riyaziyyat, kimya və fizika üzrə kadrlar olmayıb. Araşdıranda məlum olur ki, vakansiya çıxarılıb, yerlər tutulub, amma müəllimlər bir neçə ay işlədikdən sonra imtina edib gediblər və həmin yerlər yenidən boş qalıb. Əgər həmin yerlərə yerli və ya yaxın ərazilərdən kadrlar təyin olunsaydı, bu, baş verməzdi. Bir fənn müəlliminin olmaması məktəb üçün böyük problemdir, üç əsas fənn müəlliminin olmaması isə demək olar ki, məktəbin fəaliyyətini iflic edir. Buna görə də hesab edirəm ki, vakansiya seçimində yerli kadrlara üstünlük verilməsi mütləq şəkildə prioritet olmalıdır”.

İ.Orucov qeyd edib ki, yerli kadrların üstün tutulması ucqar ərazilərdə kadr təminatını daha dayanıqlı edər:

“Yaxın məsafədə yaşayan müəllim, hətta dərs saatı az olsa belə, məktəbi tərk etməz. Bu, ucqar kəndlərdə kadr çatışmazlığının qarşısını almaqda müsbət rol oynayacaq. İctimai Şurada olduğum müddətdə dəfələrlə müraciətlər almışıq ki, müəllim yaşadığı ərazidən xeyli uzaqda işləyir, ailəsindən ayrı qalır. Dövlət onlara məsafəyə görə əlavə ödəniş etsə də, insan nə qədər peşəsini sevsə belə, bəzən bezir, ailəsinin yanında olmaq istəyir. Nəticədə məktəbi tərk edir və bu, həmin məktəbdə yenidən kadr çatışmazlığı yaradır. Bu həm də müəllimlik peşəsinə olan sevgini azaldır”.

Ekspertin fikrincə, yaşadığı əraziyə uyğun kadrlara üstünlük verilməsi ilə bağlı qərar çox doğrudur və mövcud problemlərin qismən də olsa, aradan qaldırılmasına gətirib çıxara bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Müəllim İlqar Orucov
metbuat.az

