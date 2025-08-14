Antonio Koşta İlham Əliyevə zəng etdi

Antonio Koşta İlham Əliyevə zəng etdi
12:22 14 Avqust 2025
79 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 14-də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Prezidentin Mətbuat Xidməti yayıb.

Antonio Koşta Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında ABŞ Prezidentinin şahidliyi ilə bəyannamənin imzalanması, sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında Sazişin paraflanması və regional nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqədar əldə olunmuş nailiyyətlər münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik edib. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti bu nəticələrin regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunması baxımından önəmini vurğulayıb. O, Avropa İttifaqının əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib.

Təbriklərə görə minnətdarlığını ifadə edən İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin təşəbbüskarının və sülh müqaviləsinin mətninin müəllifinin məhz ölkəmiz olduğunu xatırladıb. Vaşinqtonda əldə olunmuş nailiyyətlərin əhəmiyyətini vurğulayan dövlətimizin başçısı bu məsələdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi rolunu qeyd edib. Prezident Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan regionu arasında maneəsiz nəqliyyat bağlantısı üzrə razılaşmanın önəminə toxunub.

Telefon söhbəti zamanı bu ilin mayında Tiranada “Avropa Siyasi Birliyi”nin Zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşü, aparılmış müzakirələr məmnunluqla xatırlanıb.

Dövlət başçısı və Antonio Koşta Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıb, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rəsmi Bakı İrəvandan təzminat tələbindən vaz keçir? -

Rəsmi Bakı İrəvandan təzminat tələbindən vaz keçir? - AÇIQLAMA

14 Avqust 2025 12:34
Azərbaycan XİN Pakistanın Müstəqillik Gününü təbrik etdi

Azərbaycan XİN Pakistanın Müstəqillik Gününü təbrik etdi

14 Avqust 2025 11:41
Türkiyə Zəngəzur dəhlizində ABŞ-ni üstələyəcək? -

Türkiyə Zəngəzur dəhlizində ABŞ-ni üstələyəcək? - AÇIQLAMA

13 Avqust 2025 16:06
İrana qarşı sanksiyalar sərtləşdiriləcək? -

İrana qarşı sanksiyalar sərtləşdiriləcək? - AÇIQLAMA

13 Avqust 2025 15:55
Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərdi

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərdi

13 Avqust 2025 14:21
Tarixi Vaşinqton görüşü:

Tarixi Vaşinqton görüşü: Regionda güc balansı necə dəyişəcək?

13 Avqust 2025 13:14
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

14 Avqust 2025 12:40

Rəsmi Bakı İrəvandan təzminat tələbindən vaz keçir? -

14 Avqust 2025 12:34

V ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edənlərin nəzərinə

14 Avqust 2025 12:33

Antonio Koşta İlham Əliyevə zəng etdi

14 Avqust 2025 12:22

Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları bilindi

14 Avqust 2025 12:13

Azərbaycanda “Binance”dan pul çıxarmaq mümkün olacaq

14 Avqust 2025 12:12

Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -

14 Avqust 2025 11:54

“Həyat planlarla deyil, qərarlarla formalaşır” -

14 Avqust 2025 11:50

Azərbaycan XİN Pakistanın Müstəqillik Gününü təbrik etdi

14 Avqust 2025 11:41

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul başladı

14 Avqust 2025 11:36